شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بمستشفى السويس العام استخدام الدباسة الجراحية في عملية توصيل القولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق الجراحة بمستشفى السويس العام، اليوم الخميس، بإجراء جراحة متقدمه لإعاده توصيل القولون باستخدام الدباسات الجراحيه لمريض داخل المستشفى العام بالمجان.

وتقدم الاستاذ الدكتور سليمان القماش، أستاذ جراحه الأورام بجامعه قناه السويس، بالشكر للدكتور أحمد البرعي، وكيل وزاره الصحة بالسويس، والذي استطاع توفير دباسة جراحية ثمنها يتعدى العشرة آلاف جنيه لاستخدامها في عملية جراحيه لتوصيل القولون.

لاول مره بمستشفى السويس العام استخدام الدباسه الجراحيه فى عمليه لتوصيل القولون