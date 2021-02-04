شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد للموسيقى العربية تتألق بمسرح طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة طور سيناء مجموعة من الأغاني الوطنية، بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاها باقة من الأغاني للمطربين جنا الحسيني، محمد صالح، ياسر إبراهيم، محمد حسين بقيادة الفنان رجب الشاذلي، أعقبها تسليم رئيس الإقليم شهادات التقدير لرئيس قرية الجبيل وعدد من أبناء البدو لما بذلوه من مجهودات لإنجاح برنامج المسرح المتنقل، وأختتمت بإفتتاح معرض فن التصور الفوتوغرافى بعنوان «بلدنا يا حلوة» إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، والذي ضم عدد 46 لوحة تصويرية لأجمل وأحلى المعالم بالمحافظة.

جاء الحفل على هامش فعاليات قافلة المسرح المتنقل والتى تقام بقريتى الجبيل ووادي الطور بمدينة طور سيناء، وتستهدف مجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعي الإنساني للنشء والشباب بقرية وادي الطور، والتي تبدأ من تستمر حتى الجمعة 5 من فبراير الحالي، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشيخ عودة أبوعفنان شيخ قبيلة الحويطات، برفقة مدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء ولفيف من أبناء مدينة طور سيناء.