شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام لتدعيمه بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظه الجيزة إنه شركة «تاون جاز» فسوف تقوم بإجراء قطع عرضي لشارع البحر الاعظم وتقاطعه مع شارع 6 اكتوبر لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع انشائها بدائرة حي جنوب الجيزة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزياده عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه اشار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الأمر سوف يستلزم اجراء غلق جزئي لشارع البحر الاعظم وتقاطعه مع شارع 6 اكتوبر في الاتجاهين لمده ثلاثة أيام وذلك من غد الجمعة وحتى يوم الاحد القادم على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة.

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .