شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب: فنون الدفاع عن النفس ليس لها علاقة بالقوة أو اللياقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن مينا عادل، مدرب الدفاع عن النفس، إن خريج كلية تجارة، وكان يمارس الفنون القتالية أثناء الدراسة، وبعد ذلك تحولت هذه الهواية لشيء احترافي.

وتابع «عادل»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن فنون الدفاع عن النفس ليس لها علاقة بالقوة أو باللياقة، معقبًا: «ممكن نعلم أي بنت أو ولد حاجات بسيطة تمكنه من الدفاع عن النفس، احنا بنتعامل مع نقط ضعف المتحرش».

ولفت إلى أن هناك ضرورة لمعرفة رد الفعل حسب كل موقف، معقبًا: «لازم نعمل ضربة تعجز المتحرش حتى الخروج من دائرة الخطر، لكن لو كانت البنت هتتعرض لخطف، فدا موضوع مفهوش هزار، ممكن نعمل أي حاجة» .