شكرا لقرائتكم خبر عن «صحافة الموبايل والذكاء الاصطناعي».. ورشة عمل للإعلاميين الأفارقة بوزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت إيمان عثمان، مديرة التدريب بشركة أبل والمحاضرة بالإذاعة والتليفزيون والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، اليوم، مع وفد الإعلاميين المشاركين في الدورة التدريبية الأساسية الثانية والعشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية في ورشة عمل حول «صحافة الموبايل والذكاء الاصطناعي».

وتناول اللقاء استخدام تطبيقات الجوال في الصحافة، والصحافة المصورة وأساسيات تكوين الكادر في الصورة الصحفيّة وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام (تعلم الآلة والروبوت) وتطبيقاته في منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الورشة تدريبات عملية على التصوير ومونتاج التقارير الرقمية وتسجيل الصوت ومونتاجه وتحسين جودة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معرفة الأدوات الأساسية للتحقق من الصور والفيديوهات المزيفة وتقنية التزييف العميق في الفيديوهات.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.