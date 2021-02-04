شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يجتمع بإدارتي تنسيق المتابعة وتقويم الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا بأعضاء إدارتي تنسيق المتابعة وتقويم الآداء والمتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية.

و أكد وكيل الوزارة بحسب بيان، الخميس، أهمية الإدارتين، حيث يكملان بعضهما البعض، لافتًا إلى أن هدف المتابعة الأول والأساسي هو معالجة السلبيات وتقويم الخلل، وليس تصيد الأخطاء لأن المتابع والفرد العامل في المدرسة زملاء في الحقل التعليمى، ومن المهمّ أن يكمل بعضنا البعض.

وتطرق إلى أن المتابعة لابد أن يكون لها شقين، شق إداري خاص بإداريات المدرسة، وشق تعليمي خاص بالنواحي التعليمية داخل المدرسة.