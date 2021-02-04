شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية، تضم مركز طب وجراحه العيون، مركز جراحات المسالك البولية وأمراض الكلي، مركز السكته الدماغية، مركز علاج الأورام، مركز الأمراض الباطنية، ومركز الأمراض الصدرية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن إنشاء هذه المراكز يأتى في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين والمجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، ودعم وتطوير البحث العلمى في المجالات الطبية والإدارية.