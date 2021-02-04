شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة مساء الخميس، والتي صاحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض مدن المحافظة.

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.