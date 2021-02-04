شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 إلى 5 سنوات.. برلمانية تشرح تفاصيل قانون حبس الزوج حال ضرب زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع قانون لحبس الزوج إذا ضرب زوجته، إن هناك 8 مليون أمراة تضرب من الزوج، و86% من الزوجات تهان، مشيرة إلى أن تطوير المجتمع أمر غير ممكن في ظل عدم احترام المرأة، وعدم توافر السلم الاجتماعي.

وتابعت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن ضرب المرأة أمر غير صحي، لأنه يشكل جيل غير قادر على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أنها اقترحت معاقبة الزوج الذي يضرب زوجته بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الدستور نص على المساوة بين الرجل والمرأة، وعلى ضرورة وقف كل أشكال العنف ضد المراة، وبذلك لايمكن أن نتقبل العنف ضد الزوجة التي هي نواة الأسرة.