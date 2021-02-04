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«الجدع كان يقرب».. الفنانة منال سلامة تحكي كيف واجهت التحرش

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة منال سلامة عن تجربتها مع التحرش عندما كانت فتاة صغيرة، وكيف كانت تمنع التحرش.

وقالت «سلامة»، خلال برنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، إنها كانت تقوم باستقلال الأتوبيس في الماضي، وعندما تعرضت لأول تجربة تحرش تضايقت للغاية، فقامت بالإمساك بدبوس مشبك ووضعته خلف ظهرها، معقبة: «الجدع يقرب».

وتابعت الفنانة منال سلامة: «كان عندي 12 سنة، وكان تفكيري طفولي، بس كانت دماغي سم في الموضوع دا، مكنش حد يقدر يقرب ليا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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