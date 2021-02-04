شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بالإسراع في نسب تنفيذ المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ وفق المخططات الزمنية.

وقام العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة واللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بالتفقد الميدانى لعدد من المشروعات التنموية بنطاق واحة سيوة يرافقهما رؤساء القرى، والإدارات التنفيذية المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال، حيث تم تفقد أعمال رصف وتمهيد الطرق بمدخل مدينة سيوة بطول ٧ كيلو متر، موجهاً بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في إطار تنفيذ البنية الأساسية بسيوة لسرعة تنفيذ المستهدف من رصف الطرق، وإنشاء الوحدات السكنية للقرية البدوية بقرية بهي الدين.

يشار إلى أنه يتم في الوقت الراهن تنفيذ طرق اسفلتيه بطول 23 كم تربط مدينة سيوة بقرى المراقى وبهى الدين، كما تم الانتهاء من حفر بئر عميق بمنطقة الأمهات لمياه الشرب ليغطي مناطق سكنية جديدة بنطاق المركز.