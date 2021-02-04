شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج وأمطار غزيرة على جنوب رفح ووسط سيناء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت كميات من البرد والثلوج، اليوم الخميس، على مناطق البرث جنوب رفح ووسط سيناء، حيث أكد عدد من أهالى هذه المناطق هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس، تخللها فى بعض المناطق اكتساء وجه الأرض بحبات البرد التى استمرت لدقائق ثم ذابت وتشربتها الأرض .



الثلوج-فى-سيناء

وشهدت مناطق وسط سيناء اليوم هطول أمطار بغزارة على مناطق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، وأعقب هطول الامطار المتواصل جريان للمياه فى مجارى السيول بنطاق مركز نخل بشكل محدود.



الثلوج

وأعلنت محافظة شمال سيناء، مواصلتها رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات لاحقة، فيما لم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية أى بلاغات.



الثلوج-فى-مناطق-بسيناء

وتابعت غرف العمليات بمجلسى مدينة الحسنة ونخل الموقف بالتنسيق مع مشايخ القبائل، لسرعة الإبلاغ عن اى سيول لاتخاذ الاجراءات العاجلة .

وفى مناطق بئر العبد وقراها التى شهدت تساقط أمطار خفيفة تراجعت حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى ، فيما بدأ تراجع حركة السير واضحا على طول مسار الطريق الدولى الرابط بين محافظة شمال سيناء وبقية المحافظات .