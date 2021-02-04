شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق تعلن غلق طريقى "الزعفرانة ـ السخنة" و"وطابا ـ نويبع" بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إغلاق طريق الزعفرانة ـ السخنة وتحويله إلي طريق الجلالة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوجود أمطار غزيرة وسيول أمام قرية سفاري في الكيلو 14 اتجاه الزعفرانة كإجراء احترازي لعدم وجود انجراف للسيارات.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى في بيان لها أنه طريق مفارق فيران ـ كاترين شهدث حدوث سيول بمنطقة الجوفة بالكيلو حوالى 50 من مفارق فيران اتجاه كاترين وتم الدفع بمعدات وحدة صيانة طور سيناء والطريق مفتوح للمرور.

وأشارت هيئة الطريق إلى أن طريق طابا ـ نويبع شهد أيضا حدوث سيول أدت لوجود اطماءات على الطريق بمسافات متفرقة من كم 5 حتى كم 20 ومن كم 35 حتى كم 60 ، وتم دفع معدات وحدة صيانة نويبع وجاري العمل والطريق مغلق أمام حركة المرور.

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الانقاذ لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء مع رفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.