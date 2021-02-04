شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر نجحت فى اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة لقاح بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021 رغم التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.

وأضافت وزيرة الصحة، فى بيانها الذى ألقته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن ذلك حدث بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي للأمصال "جافي"، وقالت: "وصلت الشحنة الثالثة اليوم ونحن أول دولة إفريقية تستقبل جرعات مضيفة، نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100%".

وتابعت وزيرة الصحة: "ما شهدناه صفحة جديدة من تاريخ الطب مصر وأعزي الزملاء وأسرهم وأطالب من يقفون في خط المواجهة الصمود واتخاذ الإجراءات الاحترازية"، مضيفة، "مصر تضرب مثل يحتذي به في العالم كله".

واستطردت: " بعض الدول فيها 340 ألف وفاة بكورونا، فى حين أن مصر واليابان بهم 15 ألف وفاة رغم إنهم معملوش مسح شامل، وعملنا أكبر مجمع فى الشرق الأوسط للقاحات بسعة 27 ثلاجة أو غرفة من 2 إلى 8 لقاحات، و30 مخزن جاف كله مميكن، والعالم كله قفل كل الخدمات وهناك تصاعد فى الوفيات والأمراض المزمنة، إنما مصر قدرت تقف وتحافظ على النظام الصحى والخدمات الصحية، وطعمنا الأطقم الطبية، وبكل فخر أذكر زملائنا الذين ضحوا بأرواحهم ، أترحم عليهم وأعزى نفسى وزملائى وأسرهم، ونحن وزملاءنا على خط المواجهة واستمرار الصمود".