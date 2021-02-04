شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 720 طربة حشيش بقيمة 6 ملايين جنيه فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (عدد 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – عدد 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,900,000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.