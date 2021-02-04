شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار غزيرة غداً بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما يشهد الطقس اليوم أمطار متوسطة إلى غزيزة على معظم الأنحاء. كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غداً أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما يشهد الطقس اليوم أمطار متوسطة إلى غزيزة على معظم الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وزيرة الصحة: مصر نجحت فى اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة لقاح بـ2021

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية الجيدة في إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021 رغم التحدي الذي واجه الدول في إنتاج اللقاحات.

وأضافت وزيرة الصحة، فى بيانها الذى ألقته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن ذلك حدث بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي للأمصال "جافي"، وقالت: "وصلت الشحنة الثالثة اليوم ونحن أول دولة إفريقية تستقبل جرعات مضيفة، نتعامل بنظام مميكن بنسبة 100%".

وتابعت وزيرة الصحة: "ما شهدناه صفحة جديدة من تاريخ الطب مصر وأعزي الزملاء وأسرهم وأطالب من يقفون في خط المواجهة الصمود واتخاذ الإجراءات الاحترازية"، مضيفة، "مصر تضرب مثل يحتذي به في العالم كله".

الصحة: تحقيق احتياطى استراتيجى من الأكسجين الطبى فى محافظات الصعيد

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تحقيق احتياطى استراتيجى من الأكسجين الطبي في محافظات الصعيد بواقع 30 ألف لتر، وذلك تلافيا لبعد المسافات بين مصادر الإنتاج والصعيد.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن انتهاء أزمة توفير الأكسجين فى مصر، مؤكدا توفيرة بكميات كبيرة فى جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد آمن ويكفى أكثر من 6 أشهر بواقع مليونا و150 ألف لتر كاحتياطى استراتيجى.

وأوضح مجاهد، أنه تم عمل قائمة بيضاء تضم 14 موزعا ومنتجا للأكسجين فى مصر، وتم التنسيق بينهم وبين وكلاء الوزارة والمديريات بالمحافظات على أن يكون مخصص لكل مديرية موزعين بمعنى 2 موزعين لكل محافظة يتولوا فكرة توفير احتياجات المديرية من الأكسجين لجميع المستشفيات.

إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه السخنة وتحويل المركبات لـ الجلالة بسبب السيول

أغلقت إدارة مرور السويس، طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة بسبب السيول، وتم تحويل حركة المرور لطريق الجلالة الجديد، وتم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم 3 محاور مرورية اخرى، منها طريق فيران وطابا وكذلك الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله الي الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.

التنمية المحلية تناشد أهالى المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار عدم الخروج

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات تحسبا لحالة الطقس السيء، وخاصة المحافظات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة، مناشدا المواطنين فى هذه المحافظات بعدم النزول من منازلهم إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم و لإعطاء فرصة أكبر لسيارات شفط مياه الأمطار ورجال المحليات التحرك بصورة أسرع.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات.

وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا صباح اليوم عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السىء والامطار عن تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق الى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى .

تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركى 45 يوما بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس كل من صفوان ثابت، وخالد الأزهري والسيد السويركي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات، كما أسندت جهات التحقيق إلي المتهمين عدة جرائم منها تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.