وزيرا التعليم والرياضة يبحثان تنفيذ "حياة كريمة" لإقامة مراكز شباب ومدارس بالقرى

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرة الدولة وأجهزتها التي ساهمت في نجاح تنظيم مونديال اليد 2021، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشاد بقدرة الدولة المصرية على هذا التنظيم، موجها الشكر والتقدير على دعم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد للجهود المصرية في تنظيم المونديال.

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، إن وزير الشباب أكد أمام مجلس النواب أن الحكومة لديها روية استراتيجية مستقلة، مشيرا إلى أن وزيرى التعليم والشباب يبحثان تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لإقامة مراكز شباب ومدارس في القري.

ومن جانب أخر، وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بروتوكولات تعاون مع بنوك "الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (مصر)، القاهرة" لرعاية عدد من المشروعات الرياضية والشبابية وذلك بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر الذي لا يدخر جهدا في دعم المجتمع المصري على كافة الأصعدة، هذا وتستهدف بروتوكولات التعاون توفير دعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بـ 34 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.

وتتبنى البنوك الوطنية توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقاً من الدور الرائد لها في مجال المسئولية المجتمعية، وحرص البنوك الأربعة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

هذا وقد وقع بروتوكولات التعاون الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورؤساء البنوك المشاركة في الرعاية وهم الأستاذ محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الأستاذ يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الأستاذ حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي (مصر)، والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.