شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج وأمطار غزيرة ورعد تضرب السويس ورفع حالة الطوارئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت محافظة السويس لهطول الأمطار الغزيرة والرعدية والثلوج فى معظم المناطق السكنية بالمحافظة، وواصلت الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى العمل.

وشهدت منطقة العين السخنة، سقوط كميات كبيرة من الأمطار على جبال عتاقة والطرق الرئيسية والموانئ من بينها ميناء العين السخنة.

ودفعت المحافظة، بسيارات كسح المياه لشفط المياه من الشوارع، ولتسيير حركة مرور السيارات داخل شوارع المحافظة.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعطى توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى إطار لمواجهة سقوط الأمطار العزيزة.

وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به.

وكلف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ .

كما كلف المحافظ، إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأي بلاغات ترد للغرفة .

وناشد المحافظ المواطنين عند سقوط الأمطار بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين .

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل في حالة الطوارئ .



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