شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 30% من القرى ستشهد طفرة بالمستشفيات بسبب مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك إجراءات تتخذ لحل مشكلة نقص الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية، لافتا إلى أن هناك اتفاقات على استيراد أجهزة والتأخير فى التوريد، "وهذا خارج عن إرادتنا".

وأضافت الوزيرة، فى ردها على تعقيب ومداخلات النواب على بيان الوزيرة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، قائلة: "معندناش تحديات مالية وموفرين الاعتمادات، والبنك المركزى دعم مستشفيات كورونا بـ4.6 مليار جنيه، ونعمل على توفير الأجهزة، وإن شاء الله مشكلة الأشعة المقطعية تتحل، ونحاول توفير أكبر عدد".

واستطردت الوزيرة: "بالنسبة لمشكلة الوحدات الصحية وعدم وجود أطباء فى الوحدات الصحية، طبعا الوحدات الصحية عدم تشغيلها بالشكل الأمثل يرجع إلى نقص عدد الأطقم الطبية، وأيضا الماليات الخاصة بهم خارج مصر أكثر تميزا من داخل مصرن وسأحيط المجلس بمدى انعكاس سياسات وزارة الصحة على استبقاء العديد من الأطباء فى مصر قريبا، وستحل هذه المشكلة".

وتابعت: "فى ظل تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مش أقل من 30% من القرى فى مصر والمستشقيات المركزية ستشهد طفرة كبيرة، ونتمنى جائحة كورونا تنتهى ونقدم كل الخدمات أكثر للمواطنين".

واختتمت وزيرة الصحة، كلمتها، قائلة: "أشكر المجلس ورئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، وأشكر لجنة الصحة، ونحن فى انعقاد متواصل مع لجنة الصحة فى مجلس النواب، ونتمنى الارتقاء أكثر بالمنظومة فى ظل جائحة عالمية وتحديات أدت إلى انهيار أنظمة صحية فى دول كثيرة".