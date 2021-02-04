شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحقيق احتياطى استراتيجى من الأكسجين الطبى فى محافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تحقيق احتياطى استراتيجى من الأكسجين الطبي في محافظات الصعيد بواقع 30 ألف لتر، وذلك تلافيا لبعد المسافات بين مصادر الإنتاج والصعيد.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن انتهاء أزمة توفير الأكسجين فى مصر، مؤكدا توفيرة بكميات كبيرة فى جميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد آمن ويكفى أكثر من 6 أشهر بواقع مليونا و150 ألف لتر كاحتياطى استراتيجى.

وأوضح مجاهد، أنه تم عمل قائمة بيضاء تضم 14 موزعا ومنتجا للأكسجين فى مصر، وتم التنسيق بينهم وبين وكلاء الوزارة والمديريات بالمحافظات على أن يكون مخصص لكل مديرية موزعين بمعنى 2 موزعين لكل محافظة يتولوا فكرة توفير احتياجات المديرية من الأكسجين لجميع المستشفيات.

وتابع: "أعادنا ترتيب الصناعة وتنظيمها واستغلينا التحدى ليكون فرصة نجاح كبيرة فى تأسيس منظومة ترتكز على أسس تكنولوجية ومعلوماتية بما يصب فى صالح توفير الكميات المطلوبة للمستشفيات".