شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل عشرات الجنود الإثيوبيين وجندى سودانى بمعارك ضارية على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل عشرات الجنود الإثيوبيين وجندى سودانى بمعارك ضارية اليوم، الخميس.

وقالت قناة العربية، إن هناك قتلى وجرحى بمعارك حدودية بين الجيشين السوداني والإثيوبي.

وقبلها قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني: "نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية السوداني للعربية: مستعدون وقادرون على تخطيط الحدود غدا.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.