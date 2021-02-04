شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: قررنا استمرار طرح شهادة الـ11% و2 مليار جنيه مبيعاتها يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت استمرار الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد ثابت 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشهادة البلاتينية ذات عائد 11%، تشهد إقبالًا مستمرًا بما يزيد على 2 مليار جنيه يوميًا من الأموال الجديدة.

كان رئيس البنك الأهلى المصرى، قال لـ"الخليج 365"، فى تصريحات سابقة أن أرصدة الشهادات البلاتينية بالبنك ارتفعت بقيمة 230 مليار جنيه خلال 7 شهور فقط، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 965 مليار جنيه فى يونيو 2020، لافتًا إلى أن إجمالى أرصدة الودائع لدى البنك الأهلى المصرى ارتفعت بنحو 300 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتسجل 1.9 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 1.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.