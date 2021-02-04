الخليج 365: " الرئيس يتفقد تدريبات الطلبة الجدد بالكلية الحربية"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها زيارة الرئيس للكلية الحربية تحت عنوان" الرئيس يتفقد تدريبات الطلبة الجدد بالكلية الحربية.. السيسى يوجه الطلاب بالاستمرار فى الحفاظ على لياقتهم البدنية والذهنية والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة الأسر بعد لقاء الرئيس: سعداء بانضمام أبنائنا إلى صفوف القوات المسلحة رمز الوطنية والعزة والكرامة".

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