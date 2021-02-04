شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء "الجيش الأبيض".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" الذين سقطوا ضحايا على خلفية أداء مهامهم بعلاج المصريين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بعد اقتراح من النائب حسام المندوه.

ووجه المندوه خلال كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة، الشكر لأبطال الجيش الأبيض ممن ضحوا بحياتهم بدون مقابل ودون انتظار شيء.

وفيما يتعلق ببيان الوزيرة أمام المجلس، قال حسام المندوه عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إن عرضها يختلف تماما عما يراه علي أرض الواقع فئ دائرته، مشيراً إلى أن مستشفي بولاق الدكرور "حدث ولا حرج".

وأضاف، أن الوحدات الصحية ببولاق الدكرور ليست على ما يرام، مشيرًا أيضا إلى عيادة روزا اليوسف والتى تطفو على بركة من الصرف الصحى، مطالبا الوزيرة برد كتابى بشأن هذه الوحدة، قائلاً: "الوحدات الصحية تحتاج دعم كبير من الوزارة .. لما حد من أهالينا يطلب مني حل مشكلة صحية بقلق هل هقدر ولا لأ؟".

وأكد أنه لا يميل إلى تطوير الحجر ولكن إلى تطوير البشر، مشيرًا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور نموذج سيئ للإدارة، قائلا: كان هناك جهاز أشعة معطل، وحين تحدثت مع مدير المستشفى للمساعدة فى وجود جهاز جديد كان الرد أن هناك جهاز ضاع قبل دخوله للمخازن".

وحذر عضو مجلس النواب من فساد الإدارة، قائلا: "المشكلة في فساد الإدارة لأنه يضيع مجهود وزارة، متابعا: "بإيدك يا معالي الوزيرة تحلي المشاكل إذا أردت أن تصححي الموقف".

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، وزيرة الصحة بزيارة لمستشفى بولاق الدكرور، ومنح "كارت أحمر" لمن يستحقه.























































































































