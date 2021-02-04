شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني: "نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية السوداني للعربية: مستعدون وقادرون على تخطيط الحدود غدا.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.

وعاد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي والوفد المرافق له إلى السودان اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهوريتي جنوب أفريقيا وكينيا، استغرقت ثلاثة أيام رافقه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.