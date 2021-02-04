وزيرة الصحة: تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه بفضل التخطيط الصحى المبنى على الدليل العلمى وفقا للمعايير الدولية، استطاعت الدولة أن تحقق إنجاز كبير من خلال تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب اليوم الخميس، أنه يتم دراسة العمل بمعايير هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة وتشغيل المنشآت الطبية بالمراكز المنضمة لمبادرة حياة كريمة بعد المؤشرات الإيجابية التى تم تحقيقها فى منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تشغيل النظام بمحافظتى بورسعيد والأقصر، فى ظل ارتفاع نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية الصحية لأكثر من 93 %.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بنجاح تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بدارسة تجربة بورسعيد لتسريع وتيرة تغطية كافة المحافظات بالتوازي مع تطوير هيئة التأمين الصحي الحالي الذى يغطى 58٪؜ من المواطنين، وكذلك برنامج العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن هناك رغبة كبيرة فى الإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، خاصة محافظة الأقصر التى تعقب محافطة بورسعيد فى التطبيق الفعلى والرسمى للمنظومة.

فيما قال النائب محمد العمارى عضو لجنة الصحة، إن منظومة التأمين الصحى الشامل أعادت حق المواطن فى الصحة ومجلس النواب السابق عمل على خروج القانون للنور لكى يحظى المصريون بأعلي مستوى من الرعاية الصحية.

وأضاف، أن توجهات القيادة السياسية بالإسراع في تطبيق النظام تحقيقا لنصوص الدستور والقانون بتوفير التغطية الصحية الشاملة كانت داعم رئيس في تنفيذ المرحلة الأولى.