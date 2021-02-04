شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 100 مليون صحة قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن تكنولوجيا المعلومات إن مبادرات رئيس الجمهورية بحملة 100مليون صحة قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن .

وأضاف المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن تكنولوجيا المعلومات في تصريح اليوم أن الخدمات التى قدمتها مبادرة 100 مليون صحة تمثلت في الكشف والعلاج بمعدل زيارات اكتر من 102 مليون زيارة.

وكانت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأبحاث، أكدت أن الأبحاث المقدمة عن كورونا كانت صادرة من وزارة الصحة من خلال مستشفيات العزل التابعة للوزارة وتم ربط قاعدة بيانات الكوفيد بقاعدة بيانات 100 مليون صحة.