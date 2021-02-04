السفير محمد إدريس: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

وأضاف السفير محمد إدريس، خلال لقائه ببرنامج المواجهة المذاع على فضائية إكستر نيوز، إن انتخابات مصر لرئاسة لجنة بناء السلام يعكس أن ثقة وتقدير ومسئولية مصر داخل القارة الأفريقية ليس لحظيا ولكن له جذورا تاريخية تمتد إلى أفاق المستقبل.

وأشار إلى أن للجنة بناء السلام دور استشاري في مجلس الأمن عند اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالدول عن انتخاب بعض الدول التي تواجه النزاعات، وتوفير تمويل مستدام لبناء أعمال السلام.

وأكد، أن لجنة بناء السلام لا تفرض شروطا أو رؤي لكنها تساعد على تنفيذ خططها الوطنية والبعد الأفريقي سيكون محور التركيز الأساسي خلال رئاسة مصر للجنة بناء السلام.

وانتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفاً لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة، أمس الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحاً ممثلاً لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، وكذا بعد أن جرت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.