شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استقبلنا كميات كبيرة من مياه الأمطار فى مخرات السيول بسيناء والوضع آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن الوزارة دشنت وحدة للإنذار المبكر للسيول على خلفية أمطار 2015، موضحة أنه استقبلنا كميات كبيرة من المياه فى مخرات السيول في سيناء والوضع آمن، وعملت مخرات السيول بشكل عالى الكفاءة وتمكنت من حجز كميات من الأمطار، وتستمر الأمطار السوم وغدا وسيكون خفيفا صباحا وتنتهى الأمطار غدا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة الرى تتخذ إجراءات كثيرة مع التنبؤات، حيث تخفض المناسيب وكميات المياه، والمصارف بها قدرة استيعابية، مؤكدة أن كل محطات الطوارئ في جاهزية تامة.

وذكرت أنه يتم رصد حالة الأمطار لأنها متعلقة بحدوث سيول، وما يخص المجارى المائية وشبكة المياه، لافتة إلى أنه غير متوقع سقوط أمطار يوم السبت، وسيكون التنبؤ الجديد يوم الأحد.