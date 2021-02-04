شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتطلع للاستفادة من نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب بمركز الدارسين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه منذ يومين أطلقت وزارة الهجرة مركز حوار للشباب الدارسين في الخارج، موضحة أن الوزارة استفادت من تواجد الطلاب في الدولة وتم إعداد الكثير من الزيارات للتعرف على مستجدات القضايا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه خلال حفل إطلاق المركز، تشرفنا بحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحة أن الشباب الدارسين في الخارج هم من قدموا الاستراتيجية، حيث حدث تفاعل بين شباب الدارسين بالخارج، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

وذكرت أن الوزارة تتطلع للاستفادة من نجاح تجربة التنسيقية في مركز حوار الدارسين بالخارج، لافتة إلى أن شباب الخارج وجدوا تمكين للشباب سياسيا على ارض الواقع، حيث شباب وصلوا ليكونوا أعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع أعضاء التنسيقية لوضع خطة العمل للاستفادة من هذه الشريحة للدفاع عن الدولة ضد الأفكار المضللة، كما تم وضع الخريطة وسيكون هناك زيارات ميدانية للشباب الدارسين، للتعرف على مبادرة حياة كريمة وكيفية تدخل الدولة في مساعدة المواطن البسيط والقرى الأكثر احتياجا، حيث هناك جلسة حوارية سيتم تنظيمها للحديث عن القضايا الوطنية، ولا بد لهؤلاء القوى الوطنية أن يدافعوا عنها مثل سد إثيوبيا وملف حقوق الإنسان، ويستطيعوا تنفيذ حملة ترويجية للدفاع عن الدولة المصرية.

وذكرت أن الاجتماع كان يدور حول خطة العمل وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مضيفة أنه عند دعوة شباب الدارسين في الخارج المتواجدين في مصر، كانوا 15 شاب وشابة، ومع تطور البرنامج، أصبح على مسمع ومرأى الكثير من الأسر للاندماج في البرامج ووصلنا إلى 200 شاب وشابة، وتم فتح باب التسجيل للشباب الدارسين في الخارج وشاهدنا إقبال كبير.