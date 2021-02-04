أمطار متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كافة الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنه المتوقع أن تشهد مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحري ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وتشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و5ر4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية/ شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 19 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 13

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 13

نخل 24 10

نويبع 22 17

طابا 22 15

كاترين 18 06

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

ادفو 23 10

أبوسمبل 23 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 26 18

ابو رماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19