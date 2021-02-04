شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم «الباطنة» بعين شمس يكشف أعراض الإصابة بفيروس نيباه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن معدل إصابات فيروس كورونا في مصر شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية مقارنة بنهاية شهر يناير، مؤكدًا أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن تفعيل الغرامة على مخالفي الاجراءات الاحترازية ساهم في تقليل أعداد الإصابات.

وعن فيروس «نيباه»، أشار «عقبة»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سعد؛ ببرنامج «معاك في الصورة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إلى أنه تم اكتشاف هذا الفيروس في ماليزيا بعام 2009، ومصدره الخفافيش ويمكن أن ينتقل لحيوانات أخرى مثل الخنازير، منوها بأنه ثبت أن الخفافيش التي تتغذى على عصارة النخيل تحمل الفيروس.

وأضاف أنه تم تسجيل بعض الإصابات بفيروس نيباه في شرق آسيا منذ فترة، كما وجد أن «نيباه» يمكن أن ينتقل من إنسان لإنسان، حيث أن يمكن أن يدخل لجسم الإنسان عن طريق الجهاز الهضمي، وأعراضه تنفسية ويمكن أن تتطور لتصل إلى الدخول في غيبوبة.