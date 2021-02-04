شكرا لقرائتكم خبر عن «نصائح مع مريم».. برنامج جديد لمريم صقر على قناة «الحدث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد اليوتيوبر ومدونة الموضة مريم صقر لتقديم برنامج «نصائح مع مريم» على قناة الحدث الفضائية وتبدأ مريم تسجيل أولي حلقات برنامجها الشهر المقبل واكدت مريم ان البرنامج ينتمي لنوعية البرامخ الخاصة بتقديم النصائح للسيدات.

وكشفت مريم صقر أن البرنامج سيتم بتقديم كل ما يهم المرأة العربية من فقرات خاصة بجمالها وملبسها وحتى تطويرها في عملها وتثقيفها، وستكون هناك فقرات ثابتة عن التعامل مع أطفالها وزوجها.

يذكر ان مريم تقدم برنامج على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ اكثر من ٥ سنوات