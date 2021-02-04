شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع خطة تطوير 28 قرية بمركز «كفر سعد» بتكلفة 4 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتطوير 28 قرية بمركز «كفر سعد» ضمن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، للنهوض بالريف المصرى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وأشارت «منال»، خلال الاجتماع التنسيقى مع قيادات المحافظة، الخميس، إلى أهمية هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية الريفية، خاصة أنه يأتى على رأس اهتمامات الدولة خلال المرحلة الحالية، حيث ستتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية.

وأصدرت عددًا من التوجيهات، أهمها الإسراع فى معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وإعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من العمليات المدرجة بالخطة، كما طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء فى خطة تغطية المناطق غير المخدومة بخدمات الصرف الصحى، وحصر مشروعات مياه الشرب والعمل بالتوازى، إلى جانب إعداد المقايسات الخاصة بطفايات الحريق الأرضية بكل قرية، ووضع خطة محددة لتوزيعها، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار، لافتة إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بالمركز تصل إلى 4 مليارات جنيه، بخلاف معدات تحسين البيئة.

وفى قطاع تحسين البيئة، وجّهت بوضع استراتيجية لنقل المواقف والأسواق الأسبوعية خارج الكتلة السكنية، وضم الوحدات الخدمية بكل قرية بمكان محدد، بالإضافة إلى تحديد متطلبات إنشاء مقلب وسيط لنقل القمامة بـ«كفر سعد»، مطالبة بالتفاعل مع المواطنين والتواصل المباشر معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم لتلبيتها، وكذا تعريفهم بالمشروعات المقرر تنفيذها، بالتعاون بين الإعلام والمجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات.

وعلى جانب آخر، ناقشت خطة تبطين وتأهيل 8 ترع بالمركز، بإجمالى أطوال ٣٨ كيلو مترًا، إلى جانب تغطية ترعتين، إذ أكدت على بدء إعداد المقايسات الخاصة بتلك الأعمال، موجّهة مديرى المديريات بمراجعة ما تم حصره من خدمات، للتأكد من إدراج جميع الاحتياجات لتحقيق الرؤية التى تستهدفها المبادرة بإنشاء قرى نموذجية، كما بحثت استراتيجية توصيل الغاز إلى المناطق كافة، واطلعت على الموقف الخاص بتطوير الوحدات الصحية وإنشاء وحدات جديدة، فضلًا عن الأعمال الجارية بـ 6 مدارس تحت الإنشاء، مقرر دخولها الخدمة بالعام الدراسى المقبل، وطرح 4 مدارس أخرى و5 مدارس يجرى تجهيز إجراءات الطرح لها، وموقف رفع كفاءة وإنشاء وحدات بيطرية ومجازر، وإنشاء مراكز شباب وملاعب، بما يتفق مع الاشتراطات المحددة وتطوير الجمعيات الزراعية ومقترحات إنشاء محلج للقطن ومحطة فرز وتعبئة ومركز تجميع ألبان ببعض القرى، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات البريد والتضامن الاجتماعى والكهرباء والإسعاف والاتصالات والطرق.

وأوضحت أن هذا المشروع القومى يُعد استكمالا لمسيرة التنمية التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى القرى كافة.