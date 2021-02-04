شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات من الأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظورة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة بأسوان بالتنسيق مع هيئه الرقابه الادارية بأسوان وجهاز حماية المستهلك بأسوان، حملة أسفرت عن ضبط ٨١ علبه من ادوية مدرجة بالفقرة (د) من الجدول الثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعه منها ١٥٦٥ قرص وكبسولة و٣٠ امبولة وعلبة نقط، وضبط ٣١٥ علبة من ادوي غير مسجلة بوزارة الصحه ومحظور تداولها بالبلاد منها عبارة عن ٧٢١٤ قرص وكبسولة و١٢١٥كيس و٤٣علبة نقط و١8 أمبولة ٣ علب كريم وعلبتين شراب.

كما تم ضبط ٤علب من ادوية خاصة بالتامين الصحى ووزارة الصحة ومحظور تواجدها وتداولها خارج المؤسسات الحكومية منها ١٦٨٠ قرص و ٣ زجاجات.

كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر منها ٩٣٩٠ سرنجه وباحجام مختلفه ٤٥٥٤ كمامه و٣٠٠٠ بلاستر جروح و ١٣١٣ دريسنج طبى معقم و ٥٣٧ جهاز محلول وريدى ١٥٠ لزقه ظهر و ١١٦ كيس قطن مختلف الأحجام و١٠١ كانيولا مقاسات مختلفه و١٠٠ جوانتى طبي معقم و٤٠ اختبار حمل و٦ فيس شيلد.

كما تم ضبط خامات اوليه تستخدم لتصنيع الكمامات كما وجد منتجات نهائية (كمامات مصنعة) بالمخزن الغير مرخص.

تم تحريز المضبوطات وتم تحرير محاضر بالواقعه وتم احالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.