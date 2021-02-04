شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوءاعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 6-9 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وبحسب بيان، الخميس، جرى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج ما بين 6-9 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

كما اتُخذت التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.