شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الوادي الجديد،مساء اليوم الخميس، لهطول أمطار رعدية طفيفة ،صاحبها انخفاض في درجات الحرارة وظهور سحب متفرقة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة على عكس الايام الماضية مع إنخفاض مستوى الرؤية بالطرق السريعة الرابطة بين المراكز المختلفة، والطرق السريعة الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الإستعداد القصوى جراء إنخفاض في درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم والإبلاغ الفوري عن ظهور أي ظهور تغيرات أو وقوع طوارئ جراء العواصف الترابية.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة ومرفق الاسعاف وإدارة الحماية المدنية درجة الإستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس غير المستقر.