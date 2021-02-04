شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر لليوم الثالث على التوالي العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المسرح المتنقل بحي الأسمرات، حيث قدمت مواهب قصر ثقافة تحيا مصر عرض للملحمة الغنائية «بكرة أحلى من النهاردة» لتبسيط مفهوم إستراتيجية 2030 والتى تهتم بتحسين جودة حياة الإنسان، والتأكيد على تحقيق العدالة الثقافية لكل فئات المجتمع، إلى جانب عرض لفرقة الفنون الشعبية ببني سويف قدمت من خلاله رقصات رائعة من التراث الفلكلورى منها رقصات «الصيادين، المعمورة، التنورة، النوبة».

وأعرب رئيس الإقليم القاهرة عن سعادته بهذه العروض التي أضافت جو من البهجة والفرح لأهالى الأسمرات، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في نشر الوعى الثقافى وتحقيق التنمية الثقافية لكل فئات المجتمع.

كما أوضحت مدير عام الفرع أن هذه الملحمة الغنائية تقوم على محاكاة لأهداف إستراتيجية 2030 من أجل بث روح الأمل والتفاؤل للجيل الجديد في الغد المستدام .

يُذكر أن العروض مستمرة حتى يوم الأربعاء القادم، ويتم مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية .