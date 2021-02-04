شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية غزيرة تهطل علي مختلف مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتعرض مختلف مدن محافظة شمال سيناء لهطول امطار رعديه غزيرة مصحوبه بالبرق، وموجه من البرودة الشديدة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأكد اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكد المحافظ أنه تم مواصلة رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.