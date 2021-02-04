شكرا لقرائتكم خبر عن 57 قرية تعود للحياة في الإسكندرية بـ3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسكندرية تطوير 57 قرية ونجعًا بمدينة برج العرب القديمة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، لتعيد الحياة إلى أهالى هذه القرى والنجوع الأكثر فقرًا ليستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.

وأعرب أهالى قرى برج العرب عن فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق إشارة بدء تنفيذ التطوير، مؤكدين أن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات العظيمة التى تم تنفيذها لخدمتهم، والتى تؤكد مدى اهتمام الرئيس بهم وحرصه على توفير حياة كريمة لهم.

وقالوا إن المبادرة الرئاسية تغير حياتهم إلى الأفضل، من خلال تطوير 15 خدمة بالقرى، وعلى رأسها البنية التحتية من مرافق وخدمات، وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.

والتقت جاكلين عازر، نائب المحافظ، بعدد من السيدات بقرى بهيج وأبوصير والغربانيات للاستماع إلى مطالبهن واحتياجاتهن، مؤكدة أن مبادرة الرئيس ستُحْدِث نقلة نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابى قوى على المواطنين البسطاء بالقرى. وأضافت أنه سيتم حصر جميع مطالب أهالى القرى والتنسيق مع جميع الجهات المعنية على تذليلها.