شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تستعد لتطوير 184 قرية وعزبة بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى القليوبية، حظيت مدينة شبين القناطر بمبادرة الرئيس، لتكون من بين المدن التى سيتم تطوير القرى بها، حيث تمت الموافقة على تطوير 36 قرية و148 عزبة وتابعًا لها، واستقبل الأهالى فى تلك القرى المبادرة بفرحة كبيرة، وطالبوا بالارتقاء بالخدمات للنهوض بحياتهم، من خلال إنشاء وتطوير المدارس والطرق الداخلية والوحدات الصحية والملاعب.

وأكد الأهالى فى القرى أن المبادرة سوف تعم بالخير عليهم، خاصة بعد تطوير الوحدات الصحية، وشبكة الطرق غير الممهدة، وتبطين الترع، وتطهير المصارف، «وسوف تسهل علينا عملية التنقل بين القرى، خاصة عقب تطوير شبكة الطرق، خاصة الطرق الداخلية بين القرى»، موجهين الشكر إلى الرئيس السيسى على دعمه المستمر للريف المصرى والمواطن البسيط.

وقال اللواء خالد المحمدى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تم تحديد المشروعات التى سيتم النهوض بها بعد سماع شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وسوف تشمل تطوير الطرق الداخلية، خاصة الطرق التى تربط بين القرى وبعضها البعض، بجانب تطوير شبكة الكهرباء، وإدخال الصرف الصحى إلى القرى التى تعانى عدم وجوده بها، فالعمل سوف يكون فى كل قرية، ولن يتركها إلا بعد الانتهاء الكامل من جميع ما تعانيه من نقص للخدمات. وأضاف رئيس المدينة أنه سوف يتم تطهير وتبطين الترع والمصارف بالقرى، وهى مشكلة تعانى منها منذ زمن طويل، مع توفير مياه الشرب النظيفة، وهو ما يهدف إليه رئيس الجمهورية من توفير جميع الخدمات للمواطن فى الريف، وهو ما يرد على أقاويل وتشكيك أعداء الوطن بأن الرئيس يطور فقط القاهرة والمناطق الجديدة، فتطوير الريف أكبر رد عليهم بأن الرئيس يستهدف كل فئات الشعب ويهتم بالريف وتطويره.

وأكد «المحمدى» أن خطة التطوير فى قرى شبين القناطر تشمل إحلال وتجديد وإنشاء مبنى الوحدة المحلية، وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف طريق ترعة الشرقاوية، واستكمال إنشاء كوبرى مشاة أعلى محطة السكة الحديد، ورفع كفاءة مجزر شبين القناطر. وفى قرية الأحراز، تطوير الوحدة المحلية بالقرية، والوحدة البيطرية، ومركز شباب القرية، ونقطة شرطة الأحراز، وتغطية المصرف، بجانب بناء وحدة شؤون اجتماعية، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى القرية.

واستعرض المحافظ، عبدالحميد الهجان، الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية «حياة كريمة»، بحضور اللواء مهندس محمد الكيلانى، رئيس الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى، وجميع القيادات التنفيذية ومديرى مديريات الخدمات. وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية المبادرة الرئاسية، كونها تستهدف فى المقام الأول بناء المواطن المصرى، وتقديم جميع الخدمات له بشكل حضارى وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أهمية ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الحيوية ذات الأهمية القصوى للمواطنين كالمياه والصرف الصحى، والكهرباء، والصحة، والتعليم، موجهًا بعمل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة تضم كل القيادات التنفيذية مع فريق العمل من جميع القطاعات للتنسيق والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة بالسرعة والدقة المطلوبة، والتى تستهدف فى المقام الأول خدمة ورضا المواطن.

وأكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أنها المرة الأولى فى مصر التى تهتم فيها الدولة اهتمامًا حقيقيًا بتطوير القرى والعزب والتوابع، ويجب علينا أن نستغل هذه الفرصة لرفع مستوى وتحسين جودة الحياة لمواطنى هذه القرى بالفعل من خلال تنفيذ مشروعات خدمية ناجحة وفعالة طبقًا لاحتياجاتهم.

وتضمن الاجتماع، أيضًا، مناقشة المشروعات المقترحة فى مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية بقرى شبين القناطر للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بتلك القرى والمساعدة فى تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وتشغيل الشباب، كما شدد المحافظ على ضرورة بذل جميع الجهود والعمل فريقًا واحدًا لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية، ولابد من استثمارها لرفع شأن تلك القرى والنهوض بها.