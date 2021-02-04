شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية على المسرح المتنقل بقرية ميت غراب بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية ميت غراب عروض ثقافية متنوعة استمرت لثلاثة أيام تضمنت ثلاث ورش فن تشكيلي لأطفال القرية والقرى المجاورة لها، بجانب ثلاث أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء محمد فتحي السيد، السيد فتحي، مصطفي الششتاوي، سيد نجم، حلمي معوض، وندي زكي بباقة من إنتاجهم الشعري المتنوع بين العامية والفصحى.

كما شاركت الفرق الفنية بفرع ثقافة الدقهلية في القافلة وقدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الفنية ومنها «الغوازي، الحصان، والعصايا» وعرض لفرقة على مبارك للسيرة والموال تضمن أغاني «يا أهل بلدنا يا حتتنا للفنان السيد عبدالعزيز، بشاير بشاير للفنانة فاطمة عاطف، وعلى أول درجة على السلم للفنان محمد السرجاني»، بجانب تقديم فرقة المطرية التلقائية للسمسمية عرض تضمن «تابلوه صياد المطرية لمحمود العاصي، يا مليح مالي من، ومن البيت للغيط لجمال درويش»، واختتمت عرضها بفقرة التنورة لفنان أحمد الغريب ويوسف الغريب.

قدمت كذلك فقرة للمواهب من أبناء القرية في الشعر والإلقاء، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان «أبطال من بلدنا» تناول سرد لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر من أبناء محافظة الدقهلية، بالإضافة لمعرض كتب لإصدارات الهيئة، وجاءت العروض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية، ورئيس مجلس مدينة السنبلاوين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.