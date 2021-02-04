شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: تطوير الريف المصري يمثل نقلة عصرية جبارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو فتوح، نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات، إن مشروع تطوير الريف المصري يعد من المشروعات القومية، والذي يعد أول مشروع شامل لتطوير القرى تتبناه الدولة المصرية منذ عقود، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يفوق مشروعات قومية كبيرة.

وأضاف «فتوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش، في برنامج «منتدى الأعمال»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الريف المصري مثل الريف الأوروبي تمامًا وتصوير الريف ينقل الشعب المصري في ريفه عشرات السنين إلى الأمام من ناحية الثقافة، والوعي، والعلاقات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التطور الذي سيحدث للريف يعتبر نقلة عصرية ستجعله مثل الريف الأوروبي تمامًا.

وتابع نائب رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات، أن هذه حقائق يجب أن يعيها الجميع، وأن يكون لمشروع تطوير الريف المصري الاهتمام الكافي من الإعلام أولًا والثقافة ثانيًا، ليأتي ثماره التي قصد إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي«، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي يعد إنجازا بكل المقاييس.