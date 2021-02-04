شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور «ثلوج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غد ومرور البلاد بموجة باردة التى نتج عنها سوء حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، وتوقعت سقوط أمطار متوسطة ربما تكون غزيرة في طقس غد الجمعة على القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية ودمياط والعريش وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والسويس والاسماعيلية والمنيا والفيوم وبنى سويف والأقصر وقنا وسوهاج.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها بسقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على خليج السويس وشرم الشيخ وشلاتين ومرسي علم والقصير والغردقة ورأس غارب والزعفرانة والطور والسويس ورأس سدر وسانت كاترين.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى وجود نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء واضطراب حركة الملاحة البحيرة وارتفاع الموج في البحر الأحمر يتراوح بين 3.5 و4.5 مترًا.

ونشرت صفحة هيئة الأرصاد الجوية المصرية صورًا لتساقط قطع الثلوج الخميس فى مركز قلين فى محافظة كفر الشيخ، وفى بسيون فى الغربية وأبو راجون فى البدرشين بالجيزة والبحيرة، ونشرت الصفحة صورًا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود تكاثر للسحب الرعدية على السويس ورأس سدر ورفح ومناطق من شمال ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر و درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى 21 عظمي و12 الصغري ونشاط رياح شمالية غربية وسقوط أمطار وشديد البرودة ليلاً.

الوجه البحري 21 عظمي و12 الصغري ونشاط رياح شمالية غربية وسقوط أمطار وشديد البرودة ليلاً.

السواحل الشمالية الغربية 19 عظمي و13 الصغري ونشاط رياح وغيوم معتدل نهارًا وبارد ليلاً والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20عظمي و13 الصغري ونشاط رياح وأمطارمتوسطة وغزيرة وجو معتدل نهارًا وبارد ليلاً والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24عظمي و14 الصغري ونشاط رياح شمالية غربية وأمطار متوسطة رعدية أحيانًا والرياح نشطة.

شمال الصعيد 22عظمي و9 الصغري ونشاط رياح شمالية غربية وأمطار خفيفة ومتوسطة رعدية أحيانًا والرياح شمالية غربية نشطة.

جنوب الصعيد 23عظمي و10 الصغري وغيوم ونشاط رياح شمالية غربية وأمطار خفيفة ومتوسطة رعدية أحيانًا والرياح شمالية غربية نشطة.

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج

حالة الطقس غدًا.. أمطار متوسطة ورعدية وغزيرة أحيانًا و«الأرصاد» تنشر صور سقوط ثلوج