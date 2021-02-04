شكرا لقرائتكم خبر عن «أدب الخيال العلمي» لقاءات أدبية بثقافة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من اللقاءات والندوات والمحاضرات التثقيفية بفرع ثقافة أسيوط،

وبحسب بيان، الخميس، عقد نادي أدب قصر ثقافة أسيوط برئاسة الأديب على عبدالرازق لقاء أدبيا بعنوان «أدب الخيال العلمي» حاضره أحمد أسامة شريت والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم أدب الخيال العلمي وقدم تعريفا مختصر بأنه نوع من الفن الأدبي الذي يعتمد على الخيال نوع أدبي أو سينمائي تكون فيه القصة الخيالية مبنية على الاكتشافات العلمية التأملية والتغيرات البيئية وارتياد الفضاء والحياة على الكواكب الأخرى، كما قدم شريت لمحات من رواد أدب الخيال العلمي من أمثال الكاتب الفرنسي جول فيرن وما الفرق بين أدب الخيال العلمي في الروايات والصحافة والتلفزيون وكيفية تطورات أدب الخيال العلمي والفرق بينه عند العرب وعند الغرب.

نظم نادي أدب بيت ثقافة أبنوب برئاسة الشاعر شرقاوي عبدالعليم ملتقى ثقافي أدبي تحت عنوان «في وجدان الثقافة» بمقر مركز شباب أبنوب، شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشعراء أحمد الشافعى، شرقاوي عبدالعليم، وليد حشمت، والأديب على عبدالرازق، عطيه ابو حراز، أحمد شافع، سامية ربيع، والقاص أيمن رجب، خالد فاروق عبود الأبنوبي، سيد سليم، سعد ابراهيم، هند محسن، سناء عبدالوهاب، ياسر عاطف، تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.