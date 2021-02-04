شكرا لقرائتكم خبر عن «جبر»: إثارة الغرب لقضية حقوق الإنسان في مصر غرضه ممارسة ضغوط سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الغرض من إثارة الغرب لقضية حقوق الإنسان فى مصر هو ممارسة ضغوط سياسية، وأن إحدى القضايا التى طالما تاجروا بها، وهى قضية الأقباط، لم تعد ورقة مؤثرة، خاصة بعد رفض الأقباط المصريين توظيفهم فى تلك القضايا.

وأشار «جبر»، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية، ولاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يسهم فى نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.

وطالب «جبر» بضرورة التعامل مع قضية حقوق الإنسان بشكل موضوعى، والرد على ما يُثار من اتهامات من الغرب بلغتهم، كما يجب حصر الشخصيات المؤثرة فى هذا المجال عالميًا لمراسلتهم والرد عليهم وعلى الادعاءات الغربية.

وتابع: «يجب ألا نكتفى بموقف الدفاع، فمصر ليس لديها ما تخفيه، والتعذيب للحصول على اعترافات لم يعد موجودًا».

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الغرض الرئيسى من المجلس هو تنظيم العملية الإعلامية وليس منع أو رقابة الوسائل الإعلامية، وهناك حرية كبيرة لوسائل الإعلام لمناقشة القضايا، ولكن يجب مراعاة الطرق الصحيحة فى مناقشة القضايا المختلفة.

وأضاف أن الإعلام تأثر بوجود السوشيال ميديا، ولكن يجب وضع ضوابط حول كيفية التعامل مع القضايا التى تُثار فى السوشيال ميديا حتى لا نقع فى خطأ نشر أخبار غير صحيحة أو مُلفقة.