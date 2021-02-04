شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: الصحراء الغربية مازالت واعدة نفطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق الملا، وزير البترول، أن الاكتشافات التى تحققت فى الصحراء الغربية تؤكد أنها مازالت واعدة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تتمثل فى تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة المستخدمة عالميًا فى عمليات البحث والاستكشاف، بهدف الوصول إلى مكامن الثروات البترولية لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا اجتماع الجمعية العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021/ 2022، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلين عن شركتى «إينى» الإيطالية و«بى بى» البريطانية.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية فى كافة العمليات البترولية، باعتبارها أحد أهم العوامل الأساسية للنجاح فى الصناعة، مع أهمية الاستمرار فى إعداد كوادر بشرية ماهرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، من خلال برامج تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم من خلال التدريب العملى وتنفيذ العمليات بشكل آمن بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى القطاع، على غرار البرنامج الذى تم تنفيذه مع أكاديمية شركة «إينى» لتخريج المتخصصين فى مجال السلامة والحصول على درجات علمية ماجستير ودكتوراه.

كما أكد الوزير أهمية مراجعة تكاليف التشغيل لخفض تكلفة إنتاج البرميل، مع زيادة كفاءة العمليات فى ضوء عدم استقرار سوق البترول العالمية ومستويات الأسعار.

وخلال أعمال الجمعية العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول، استعرض كل من محمد بيضون، رئيس شركة عجيبة للبترول، ومحمد سمير، رئيس شركة الفرعونية للبترول، ملامح الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/ 2022.

وطالب الملا بأن تستهدف أعمال الشركتين زيادة عدد الآبار التنموية والاستكشافية، والالتزام ببرامج صيانة الآبار الإنتاجية لتحقيق زيادة ملموسة فى خطة الإنتاج.