شكرا لقرائتكم خبر عن كبير مهندسى إيلون ماسك السابق يصمم سيارة كهربائية تناطح تسلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدو أن ايلون ماسك، صاحب تسلا، وملك المبادرة في صناعة السيارات الكهربائية، بات يتوجب عليه أن يتعلم حكمة بيت الشعر العربي، القائل، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، فقد نشر موقع فوربس العالمي، اليوم أن كبير المهندسين سابقا، عند إيلون، ومصمم تسلا أس التي انطلق أول نماذجها 2012، صمم سيارة كهربائية جديدة، تحمل اسم لوسيد اير ستكون الأسرع، والأطول، من حيث المسافة التي تقطعها بشحنة واحدة وهي ٥٢٠ ميل، من أي سيارة أخرى، على ظهر الكوكب بحسب المهندس المصمم بيتر رولينسون.

وتتكلف السيارة ١٦٩ ألف دولار، ومن المتوقع ظهورها ربيع هذا العام.

يطمح رولينسون إلى أن يصمم سيارات يبلغ سعرها في المتوسط ٤٠ ألف دولار أو أقل، ويقول عن عمله مع إيلون ماسك في الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٦ أنه وأنا نتشارك نفس الشغف بالوصول إلى النجوم بالتكنولوجيا والهندسة، لكن لكل منا منهجه. ينفق على تطوير السيارة الجديدة شركة يملك أسهما فيها الصندوق السعودي السيادي.

يشار إلى أن الرئيس بايدن أعطى أولوية لصناعة السيارات الكهربائية، وقدم لها عدة حوافز، كما طلب من الحكومة الفيدرالية تغيير مئات الإف السيارات الحكومية التي تعمل بالوقود العادي بسيارات كهربائية ما أشعل سوق صناعة هذا النوع من السيارات، والذي دخلت فيه بأمريكا، بعد تسلا، كل من أمازون وجنرال موتورز وفورد وغيرها.