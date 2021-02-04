شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تقنين الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، إجتماعََ مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة وسيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز.

ووجّه ببدء حملة إزالة للتعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، وذلك إعتباراََ من الأسبوع المقبل وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.

كما استعرض المحافظ موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء وأعداد الحالات المخالفة بكل مركز، موجها بفحص هذه الحالات لدعم المستحق منها وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.