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أمطار غزيرة وطقس سيء بالدقهلية ووقف الصيد في بحيرة المنزلة

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة على جميع انحاء المحافظة مصحوبة ببرودة وطقس سئ مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية بالكثير من المناطق، وغرق شوارع جميع المدن والقرى بالمحافظة بمياه الأمطار وتحول الكثير منها لبرك ومستنقعات من الطين.

واستغاث عدد كبير من القرى من توقف محطات الصرف وعدم استيعاب الشبكات لمياه الأمطار مما أغرق القرى فى المياه.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الثروة السمكية بالمنزلة وقف الصيد بالبحيرة لحين تحسن حالة الجو.

ووجهت مراكز ومدن المحافظة تعليمات مشدده للقرى والأحياء بضرورة التعامل الفورى مع الأزمة وسرعة شفط المياه من الشوارع الرئيسية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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